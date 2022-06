Résultat des législatives à la Ferté-en-Ouche - Election 2022 (61470) [PUBLIE]

Le résultat des élections législatives 2022 à la Ferté-en-Ouche est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative à la Ferté-en-Ouche est désormais publié. À la Ferté-en-Ouche, les 2323 citoyens votant dans la 2ème circonscription de l'Orne ont jeté leur dévolu sur la candidate Les Républicains. A l'échelle de la ville, Véronique Louwagie a engrangé 41% des votes. Alexandre Morel (Rassemblement National) capte 24% des voix. Quant à elle, Cécile Bussière (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 13% des voix. Les électeurs des 154 autres communes appartenant à cette circonscription électorale voteront-ils comme ceux de la Ferté-en-Ouche ? L'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune pour la 2ème circonscription de l'Orne s'établit à 51% (soit 1 196 non-votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix La Ferté-en-Ouche Véronique Louwagie Les Républicains 32,72% 40,90% Alexandre Morel Rassemblement National 24,53% 24,07% Cécile Bussière Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,17% 13,03% Amale El Khaledi Ensemble ! (Majorité présidentielle) 13,87% 11,95% Amaury de Bourbon Parme Reconquête ! 3,91% 3,08% Denis Mousset Divers 2,87% 1,27% Christophe Joseph Divers gauche 2,19% 2,08% Sandrine Marie Droite souverainiste 1,64% 2,44% Patricia Ansquer Ecologistes 1,30% 0,90% Bernadette Velly Divers extrême gauche 0,79% 0,27% Participation au scrutin Circonscription La Ferté-en-Ouche Taux de participation 50,69% 48,51% Taux d'abstention 49,31% 51,49% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 1,60% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,43% 0,35% Nombre de votants 33 492 1 127

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Ferté-en-Ouche sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:42 - Quel résultat aux législatives de la Ferté-en-Ouche pour la Nupes ? Une des clés de ces législatives, en France comme à la Ferté-en-Ouche, sera le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 11,14% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 1,98% et 1,08% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 14,2% à la Ferté-en-Ouche pour ces élections légilsatives. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à la Ferté-en-Ouche ? Marine Le Pen avait obtenu la tête du vote au dernier rendez-vous présidentiel à la Ferté-en-Ouche avec 33,71% des suffrages, au 1er tour. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 28,32%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 11,14% et Éric Zemmour à 6,95%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines viendront sans doute remettre en question cette donne lors des législatives à la Ferté-en-Ouche ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à la Ferté-en-Ouche Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à la Ferté-en-Ouche ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en avril dernier. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 75,15% au sein de la localité, contre une participation de 73,46% au premier tour, c'est-à-dire 1 702 personnes. La hausse généralisée des prix qui alourdit le budget des Français serait par exemple en mesure de faire baisser le taux de participation à la Ferté-en-Ouche (61470). 11:30 - À la Ferté-en-Ouche quels étaient les chiffres de la participation à la Ferté-en-Ouche en 2017 ? Au cours des précédents rendez-vous électoraux, les 3 217 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des dernières législatives, 2 322 personnes aptes à voter à la Ferté-en-Ouche avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,22%). La participation était de 48,9% au dernier round. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure ferme le bureau de vote à la Ferté-en-Ouche ? Les résultats des législatives 2022 à la Ferté-en-Ouche seront vraisemblablement divulgués dans la foulée de la fermeture de l'unique bureau de vote, la commune ne comptant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait s'ouvrir à 19 heures, heure de fermeture, et le résultat devrait s'afficher dans les heures suivantes pour la cité d'abord, avant la circonscription.

Comme partout dans le pays, les 3 217 habitants de la Ferté-en-Ouche (61470) seront amenés à participer à l'élection de leur député les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ? Durant l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 34% des voix au premier tour à la Ferté-en-Ouche, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 28% et 11% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les votants de la Ferté-en-Ouche avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 54% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46% des suffrages.