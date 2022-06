Résultat de la législative à la Gaude : en direct

17:14 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Gaude ?

Avec 29,75% des votes, au premier round à la Gaude, Marine Le Pen avait obtenu la première position lors de la dernière élection. Emmanuel Macron arrivait en deuxième position à 26,28%, devançant Éric Zemmour à 13,46% et Jean-Luc Mélenchon à 11,8%. Pourtant, en France, on retrouvait le président-candidat à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à près de 22%. Les tendances nationales des dernières semaines viendront certainement transformer ces équilibres et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche. Or la majorité a vu son score reculer à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.