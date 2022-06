Résultat de la législative à la Lande-Patry : 2e tour en direct

En direct

18:51 - Des législatives prometteuses à la Lande-Patry pour le bloc des Insoumis Un des paramètres majeurs de ces législatives 2022, en France, sera le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À la Lande-Patry, son postulant avait obtenu 18,18% des suffrages il y a une semaine. Ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 16,31%, 3,36%, 2,89% et 1,96% le 10 avril. Ce qui, en cumul, délivrait un total de 24,52% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

15:30 - La candidature Les Républicains en tête à la Lande-Patry Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 députés. Il faudra bien sûr tenir compte des caractéristiques locales, comme à la Lande-Patry. La candidature Les Républicains a raflé 38,88% des voix au soir du 1er tour de la législative dimanche 12 juin. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec dans l'ordre 18,18% et 15,66% des votes.

13:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à la Lande-Patry Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives s'élevait à 42,64% au deuxième tour, 6% de plus qu'au premier tour. Les habitants des petites communes votent toujours plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'inverser pour le second tour des législatives ? En 2017, à l'occasion des élections législatives, 1449 personnes en âge de participer à une élection à la Lande-Patry avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 54,04%). La participation était de 52,52% au second round.