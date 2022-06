En direct

20:14 - Pour la gauche, les 16,31% de Mélenchon à la Lande-Patry regardés de près La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général sera une des questions clés de ces législatives, à la Lande-Patry comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 16,31% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,36% et 2,89% au 1er tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc viser un total théorique de 22,56% à la Lande-Patry pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Lande-Patry ? Les dynamiques nationales des dernières semaines rejailliront probablement à la Lande-Patry ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%. Or à la Lande-Patry, Emmanuel Macron avait terminé en tête de l'élection présidentielle 2022 avec 33,83% des voix au 1er round, devant Marine Le Pen à 24,42%. Suivaient, avec 16,31%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,03%, Valérie Pécresse. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de près de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%.

14:30 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats des législatives à la Lande-Patry À la Lande-Patry, le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des critères principaux des législatives. La crainte d'une reprise de l'épidémie de coronavirus serait par exemple en mesure de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de la Lande-Patry (61100). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 21,83% au sein de la localité, contre une abstention de 22,9% au premier tour. En comparaison, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation à la Lande-Patry va-t-elle encore baisser aux élections législatives ? Comment votent ordinairement les électeurs de cette commune ? Au moment des précédentes législatives, 1 449 inscrits sur les listes électorales de la Lande-Patry avaient participé au vote au premier tour (soit 54,04%). Le taux de participation était de 52,52% pour le deuxième tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser depuis les années 1970 lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.