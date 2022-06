En direct

18:50 - Sur qui vont se diriger les supporters de gauche à la Londe-les-Maures ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives 2022, à la Londe-les-Maures comme dans toute la France. Cet électorat représentait 11,83% des suffrages il y a deux mois dans la localité. Mais il faut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,13% et 0,81% au premier tour de la présidentielle. La Nupes peut donc potentiellement viser 15,77% à la Londe-les-Maures pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à la Londe-les-Maures ? Lors de la présidentielle 2022, à la Londe-les-Maures, Marine Le Pen avait terminé en pôle position de l'élection avec 30,15% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,07%. Suivaient Éric Zemmour avec 12,81% et Jean-Luc Mélenchon avec 11,83%. Un résultat à mettre en perspective avec ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron en pôle position à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des dernières heures infléchiront probablement la donne lors des législatives à la Londe-les-Maures ce dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité a vu son score reculer à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%.

14:30 - Après la présidentielle, quelle sera l'abstention aux législatives à la Londe-les-Maures ? Le niveau de participation constituera sans nul doute un critère important des législatives 2022 à la Londe-les-Maures. La baisse du pouvoir d'achat pourrait détourner les habitants de la Londe-les-Maures (83250) des isoloirs. Lors du second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 18,08% dans la ville. Le taux d'abstention était de 19,12% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des législatives à la Londe-les-Maures ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour. L'analyse des résultats des scrutins antérieurs permet de se faire une idée du vote des habitants de cette agglomération. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 50,99% au premier tour au niveau de la Londe-les-Maures. L'abstention était de 45,92% au round numéro deux.