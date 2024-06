19:51 - Quels seront les reports pour le vote de gauche à Bormes-les-Mimosas ?

La répartition des voix de gauche est aussi à jauger lors de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient opté pour la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés, qui avait percé aux dernières législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Nouveau Front populaire, qui se cherche quant à lui un chef, pourrait en rassembler une portion. A l'occasion du premier tour des élections législatives, il y a deux ans, la candidature Nupes avait glané 10,29% des suffrages dans la localité. Lors des élections européennes plus récemment, Raphaël Glucksmann a obtenu 7,33% à Bormes-les-Mimosas. Mais le verdict pour la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine le 9 juin. Autrement dit un cumul de 12% sur place.