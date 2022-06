Résultat de la législative à la Plaine-des-Palmistes : en direct

En direct

19:19 - Sur qui vont se transférer les voix de gauche à la Plaine-des-Palmistes ? Avec un score de 29,96% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à la Plaine-des-Palmistes. Il faut aussi tenir compte les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,33% et 1,09% au premier tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc espérer glaner 32,38% à la Plaine-des-Palmistes pour ces légilsatives.

16:30 - Que peuvent enseigner les grandes tendances des législatives 2022 pour La Plaine-des-Palmistes ? Les indications nationales des ultimes semaines se répéteront sans doute sur le résultat des législatives à la Plaine-des-Palmistes dimanche. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les sondages jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, à près de 20%. Or l'élection présidentielle d'avril, à la Plaine-des-Palmistes cette fois, avait tourné à l'avantage de Marine Le Pen avec 41,24% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 29,96%, puis Emmanuel Macron à 14,98% et Éric Zemmour à 2,84%. Le chef de l'Etat sortant terminait à en revanche un peu moins de 28% des votes à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - Le chiffre le plus attendu de ces législatives à la Plaine-des-Palmistes reste la participation Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à la Plaine-des-Palmistes, qu'en sera-t-il de l'abstention ? Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ? Pour le second tour de l'élection présidentielle, 63,85% des personnes en âge de voter dans la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 56,87% au premier tour, ce qui représentait 3 056 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.

11:30 - À la Plaine-des-Palmistes quel était le pourcentage de la participation à la Plaine-des-Palmistes en 2017 ? Pour comprendre davantage le vote des habitants de cette agglomération, il faut observer les résultats des précédentes élections. En 2017, à l'occasion des législatives, sur les 4 724 personnes en âge de voter à la Plaine-des-Palmistes, 62,34% étaient restées chez elles au premier tour. L'abstention était de 68,54% pour le second round. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012.