Résultat de la législative à la Roquette-sur-Siagne : en direct

12/06/22 17:16

Les indicateurs nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance à la Roquette-sur-Siagne dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. L'élection présidentielle d'avril, à la Roquette-sur-Siagne cette fois, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 30,72% des suffrages. Derrière, remontait Emmanuel Macron à 26,11%, puis Éric Zemmour à 13,78% et Jean-Luc Mélenchon à 11,09%. Le président-candidat terminait à en revanche près de 28% des voix en France, contre 23,15% pour Marine Le Pen et près de 22% pour le leader de LFI.

