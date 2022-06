Résultat de la législative à la Séguinière : en direct

12/06/22 11:06

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Séguinière sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:06 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à la Séguinière Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à la Séguinière et il y a encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 prétendants qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions de France.

Résultat des élections législatives 2022 à la Séguinière

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Séguinière comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Christophe Airaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Gorioux Reconquête ! Didier Testu Divers extrême gauche Denis Masseglia Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jacquelin Ligot Divers droite Jean-Michel Debarre Divers centre Frédéric Guyard Droite souverainiste Hervé Fusil Ecologistes Sigline de Campeau Rassemblement National

Législatives 2022 à la Séguinière : les enjeux

Comme partout en France, les 4 285 citoyens de la Séguinière (49) seront incités à participer à l'élection de leur député le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Vers quelle candidature iront-ils ? Au moment de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 43,7% des voix au premier tour à la Séguinière, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et l'ex-député européen avaient obtenu 17,5% et 12,0% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de la Séguinière avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui conférant 70,6% des suffrages. Marine Le Pen avait dû se contenter de 29,4% des votes. Le président français sera-t-il capable d'acquérir une majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des votes qu'il a reçus dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ?