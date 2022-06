Résultat de la législative à la Tessoualle : en direct

En direct

19:24 - Sur qui vont converger les voix de gauche à la Tessoualle ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera un des paramètres de ces élections législatives, à la Tessoualle comme dans le reste du pays. Ces électeurs ont représenté 10,93% des suffrages lors de la présidentielle sur place. On peut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,34% et 1,96% au premier tour de l'élection présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 18,23% à la Tessoualle pour ce premier tour.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à la Tessoualle ? Les dynamiques nationales des ultimes semaines auront probablement un écho à la Tessoualle dimanche. Mais impossible de faire abstraction des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), avec un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%. Or le président sortant avait obtenu 47,71% des voix à la Tessoualle, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du FN enregistrait 18,24% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 10,93% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - À la Tessoualle, quel sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives ? L'une des clés du scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'ampleur de l'abstention à la Tessoualle. Le conflit militaire russo-ukrainien serait en mesure de faire baisser le taux de participation à la Tessoualle (49280). Il y a 2 mois, pour le second tour de la présidentielle, 20,47% des personnes habilitées à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 20,49% au premier tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - À la Tessoualle quels étaient les chiffres de l'abstention à la Tessoualle en 2017 ? L'observation des dernières élections est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette commune. Il y a cinq ans, lors des législatives, 50,38% des électeurs de la Tessoualle avaient pris part au scrutin au premier tour, contre un taux de participation de 42,8% au second round. Les élections législatives mobilisant toujours moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.