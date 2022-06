Résultat de la législative à la Trinité : en direct

En direct

17:10 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour La Trinité ? La majorité a vu son résultat chuter très près de de la Nupes dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le RN, pour sa part, a courru après les 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à la Trinité au 1er tour. Mais on ne pourra ignorer les particularités locales. Or Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à l'issue du dernier scrutin présidentiel à la Trinité avec 35,76% des suffrages exprimés, au premier tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 19,53%, au-dessus de Emmanuel Macron à 16,84% et Éric Zemmour à 11,51%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle 2022, quelle sera la participation aux législatives à la Trinité ? À la Trinité, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera incontestablement l'abstention. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur la vie des familles sont par exemple en mesure de pousser les citoyens de la Trinité à rester chez eux. Il y a deux mois, pour le second tour de l'élection présidentielle, 28,79% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 27,12% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - L'abstention va-t-elle encore monter lors des élections législatives à la Trinité ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'observer les résultats des élections passées. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 61,38% au premier tour des votants de la Trinité, contre un taux d'abstention de 55,73% pour le second tour. Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, c’était déjà plus qu’en 2012.