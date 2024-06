En direct

19:05 - Rassemblement national : quel résultat à Villefranche-sur-Mer à l'issue des législatives ? Que peut-on tirer de l'ensemble de ces données ? La progression du RN semble déjà solide à Villefranche-sur-Mer entre le score de Jordan Bardella en 2019 (29,87%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (35,92%), de l'ordre de 6 points. Mais l'ascension devrait être plus importante encore aux législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt au RN un score de 30 à 35% dans l'ensemble du pays, loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à près de 30% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - 35,92% pour le Rassemblement national à Villefranche-sur-Mer le 9 juin Revenir quelques semaines en arrière peut sembler également avisé au moment d'appréhender le scrutin de ce 30 juin. 35,92% des voix ont en effet cheminé vers la liste du RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux européennes à Villefranche-sur-Mer, devant Valérie Hayer à 16% et Marion Maréchal à 12,07%. Le mouvement d'extrême droite a dominé le scrutin avec pas moins de 768 électeurs de Villefranche-sur-Mer.

14:32 - Une longueur d'avance pour Emmanuel Macron à Villefranche-sur-Mer au premier tour de l'élection présidentielle La présidentielle est probablement la référence pour évaluer une tendance politique locale. Villefranche-sur-Mer avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de la présidentielle 2022. Avec 24,96%, Marine le Pen était distancée à la deuxième place par son rival, porté par 27,84% des voix. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 17,45% et 10,32% des suffrages. Et la candidate du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 49,1% contre 50,9%.

12:32 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives 2022 à Villefranche-sur-Mer ? La fraction d'électeurs en faveur de la formation menée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés au niveau local pour ces élections des députés. Le RN ratait complètement la première marche à Villefranche-sur-Mer il y a deux ans, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 17,26% au premier tour, contre 31,52% pour Roger Roux (Les Républicains), Villefranche-sur-Mer étant partie intégrante de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. Sur la commune de Villefranche-sur-Mer, c'est finalement une majorité La République en Marche qui sera choisie lors du second tour, confirmant la défaite du Rassemblement national.

11:02 - Villefranche-sur-Mer : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Les facteurs démographiques et socio-économiques de Villefranche-sur-Mer révèlent des tendances évidentes qui pourraient avoir des répercussions sur le résultat des élections législatives. Dans la commune, 22% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 16,17% sont des personnes âgées. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Un salaire moyen mensuel net de 2751,95 euros par mois souligne l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les préoccupations des 1 948 votants. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,29% et d'une population étrangère de 12,61% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Un pourcentage de résidences secondaires de 50,2%, comme à Villefranche-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des résidents sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

09:32 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Villefranche-sur-Mer Comment votent d'ordinaire les électeurs de cette agglomération ? Il y a quelques semaines, à l'occasion des précédentes européennes, sur les 3 982 personnes en âge de voter à Villefranche-sur-Mer, 54,55% avaient pris part au scrutin. La participation était de 48,26% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans l'agglomération, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 49,06% au premier tour. Au deuxième tour, 45,63% des votants ont exercé leur droit de vote. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée en juin 2022. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.