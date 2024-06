En direct

19:48 - Une fourchette de 10% à 12% pour la gauche à Èze La Nupes faisant déjà partie du passé, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Et surtout, combien seront séduits par le Nouveau Front populaire ? La liste dirigée par Raphaël Glucksmann et alliée du PS avait cumulé 7,78% à Èze il y a quelques jours. Mais on peut en revanche évaluer un résultat de 12% pour la gauche pour ces législatives dans la cité, la part de voix du leader de la liste Place Publique étant à gonfler avec celles de Manon Aubry (3,11%), de Marie Toussaint (2,43%) ou encore du PCF Léon Deffontaine (0,78%). Lors du premier tour des élections des députés en 2022, à Èze, le binôme Nupes avait par ailleurs obtenu 10,25% des votes dans la localité. Une performance à affiner enfin avec les 15% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

18:42 - L'extrême droite a solidement séduit à Èze Difficile de résumer clairement l'ensemble de ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… L'évolution du RN, qui s'élève déjà à 10 points à Èze entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir gagné du terrain plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut imaginer que le RN sera tout proche des 30% dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Début juin, la piqure de rappel du RN à Èze En deux ans, ce fragile équilibre a été annihilé, en France comme dans beaucoup de villes et communes. 37,84% des voix ont en effet cheminé vers le RN de Jordan Bardella il y a quelques semaines, aux élections du Parlement européen à Èze, devant Valérie Hayer à 19,07% et Marion Maréchal à 12,55%. Le mouvement nationaliste l'a emporté avec pas moins de 389 habitants d'Èze passés par les urnes.

14:32 - Èze avait voté Macron lors de la dernière présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune émerge bien souvent le plus visiblement dans les résultats de l'élection présidentielle. Èze avait préféré Emmanuel Macron pour le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Avec 22,59%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, crédité de 30,1% des voix. Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon devaient se contenter de la troisième et de la quatrième places avec respectivement 18,83% et 10,16% des suffrages. Et la cheffe du RN n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour, avec 48,89% contre 51,11%.

12:32 - Le résultat des macronistes déjà déterminant ce soir Le RN ratait complètement la première marche dans la commune d'Èze en 2022, lors des législatives, avec 19,07% au premier tour, contre 25,74% pour Alexandra Valetta-Ardisson (LREM), Èze faisant partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes. Il arrivait à s'imposer ai forceps au second tour, avec 50,85%, contre 49,15% pour le binôme La République en Marche.

11:02 - Èze : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Au cœur de la campagne électorale législative, Èze est perçue comme une commune dynamique et animée. Avec ses 31,75% de cadres supérieurs pour 2 189 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. L'existence de 407 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (42,19%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. La présence de 299 résidents étrangers, soit 13,46% de la population, participe à son ouverture au monde. Malgré un pourcentage de chômeurs de 9,03%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2836,23 €/mois. À Èze, les spécificités locales se joignent aux objectifs français.

09:32 - Taux de participation aux dernières élections législatives à Èze : les tendances L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter la participation à Èze. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,51% au premier tour et seulement 38,47% au second tour. Quelle sera la participation à Èze cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,81% dans la ville. Le taux de participation était de 73,42% au second tour, soit 1 550 personnes.