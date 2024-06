En direct

19:50 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Drap convoité La dynamique de la gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections législatives, avec une inconnue : les intentions de ceux qui avaient choisi la Nupes, qui n'existe plus dans le paysage politique. Le Front populaire, qui manque encore d'un chef, est un saut dans le vide. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a deux ans, à Drap, le binôme Nupes avait en effet accumulé 22,41% des votes dans la commune. Une percée à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (22,4% pour Jean-Luc Mélenchon, 2,3% pour Yannick Jadot, 3% pour Fabien Roussel et 0,37% pour Anne Hidalgo). Aux élections européennes plus récemment, la liste de Raphaël Glucksmann s'est arrogée 4,58% à Drap. Reste que dans la localité, il faudra aussi compter sur les 15,35% de Manon Aubry (La France insoumise), les 1,91% de Marie Toussaint (EELV) et les 3,59% de Léon Deffontaine (PC). Autrement dit un cumul de 23% cette fois.

18:42 - En cinq ans, le Rassemblement national a gagné 11 points à Drap Alors que conclure de cet ensemble hétéroclite de données ? L'avancée du RN, qui s'élève déjà à 11 points à Drap entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus rapidement à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt huit points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. A ce rythme, on peut donc penser que le RN sera à près de 43% voire plus dans la localité ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un avantage du RN à Drap le 9 juin dernier Revenir quelques semaines en arrière apparaît comme encore plus évident au moment d'analyser le scrutin des législatives, le résultat qui est tombé lors des élections du 9 juin dernier étant majeur. C'est en effet la liste d'extrême droite poussée par Bardella qui a remporté les européennes il y a trois semaines à Drap, avec 49,02% des électeurs (846 voix) devant la liste de Manon Aubry avec 15,35%, et Marion Maréchal avec 7,07%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Drap au premier tour de la présidentielle 2022 Marine Le Pen avait fini en tête avec 38,12% au 1er tour de la présidentielle de 2022 à Drap. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 22,4% et Emmanuel Macron troisième avec 14,28%. Éric Zemmour se contentait de la quatrième place avec 11,65% des suffrages. La patronne du RN elle conservait son avantage au deuxième tour avec 63,44%.

12:32 - Un RN déjà favori ce dimanche Il y a deux ans pour les législatives, le Rassemblement national réalisait un bon départ à Drap. Dans la commune, qui faisait partie de la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes, c'est Alexandra Masson qui s'imposait au premier tour avec 35,82%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 62,88%, devant le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 37,12%.

11:02 - Dynamique électorale à Drap : une analyse socio-démographique Dans la commune de Drap, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter les résultats des élections législatives. La répartition par âge peut agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans l'agglomération, 22,78% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 22,01% de 60 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 26 553 € par an montre l'importance des problématiques sur le pouvoir d'achat dans les préoccupations des 1 337 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 12,75% et d'une population étrangère de 8,50% fait ressortir les défis des politiques migratoires et d'intégration en France. Les données sur l'éducation à Drap mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 17,94% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Drap ? Au cours des dernières années, les 5 256 habitants de cette commune ont dévoilé leurs préférences de vote. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, sur les 3 417 inscrits sur les listes électorales à Drap, 48,38% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 56,82% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 59,32% au premier tour et seulement 62,16% au second tour. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà analysée en juin 2022. Elle s'élevait à 18,4% à 12 heures et seulement 39,4% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.