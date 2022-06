Résultat de la législative à Labarthe-sur-Lèze : en direct

12/06/22 11:04

Les habitants de Labarthe-sur-Lèze (31860) reprendront la direction de leur bureau de vote en 2022. Ils devront participer aux législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Pendant la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait obtenu 24,82% des suffrages au premier tour à Labarthe-sur-Lèze, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,48% et 21,38% des votes. Le choix des votants de Labarthe-sur-Lèze était resté identique au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (55,54% des suffrages). Marine Le Pen avait dû se contenter de 44,46% des voix. Le président nouvellement réélu sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité de l'hémicycle au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?