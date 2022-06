Résultat de la législative à Lagny-le-Sec : 2e tour en direct

En direct

18:43 - La Nouvelle union populaire avait terminé sur la 3e marche à Lagny-le-Sec il y a 7 jours Les inscrits de Lagny-le-Sec avaient donné 15,72% de leurs voix au bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon le 12 juin dernier, pour l'étape initiale de l'élection législative. Ce premier résultat est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Or dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,7%, 2,2%, 1,14% et 0,97% le 10 avril. Le bloc de gauche pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 21,01% à Lagny-le-Sec pour ce premier tour des législatives.

15:30 - La candidature Rassemblement National plébiscitée à Lagny-le-Sec La candidature Rassemblement National a recueilli 35,23% des suffrages lors du premier round de la législative dimanche 12 juin. Elle est arrivée devant les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale qui obtiennent dans l'ordre 22,85% et 15,72% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 députés.

13:30 - L'abstention va-t-elle encore monter à l'occasion du second tour des législatives à Lagny-le-Sec ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. Pendant les législatives de 2017, parmi les 1434 personnes en âge de voter à Lagny-le-Sec, 51,19% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 41,56% pour le second round. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 pourra-t-il battre le record d'abstention des élections législatives de 2017 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de la France : le pourcentage d'abstention aux élections législatives s'élevait à 57,36% au second round contre 44,6% en 2012, toujours au second tour.