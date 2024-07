Résultat des législatives 2024 à Chantilly : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chantilly

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Chantilly regorge de diversité et d'activités. Avec ses 29,46% de cadres supérieurs pour 10 652 habitants, cette commune possède une certaine vigueur économique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 345 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 829 foyers fiscaux. Dans la commune, 13,6% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 10,59% sont des personnes âgées, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Chantilly accueille une communauté diversifiée, avec ses 655 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un taux de chômage de 9,7%, la ville révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 37 330 €/an. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Chantilly contribue à façonner l'avenir français.