Résultat de la législative à Langonnet : 2e tour en direct

Avec un score de 26,67% des suffrages au 1er tour à Langonnet, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2ème volet des législatives. Son représentant a donc une certaine envergure aujourd'hui. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après la présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 18,73%, 2,99%, 1,99% et 2,26% il y a deux mois. Soit une réserve de voix de 25,97% du côté des électeurs de gauche.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête au premier tour

A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. Mais on ne saurait faire abstraction des particularismes locaux. Dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour de l'élection législative, les citoyens de Langonnet ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a engrangé 32,96% des votes. En seconde position, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale obtient 26,67% des voix. De son côté, la candidature Rassemblement National récupère 21,6% des voix.