Résultat des législatives à Langonnet - Election 2022 (56630)

Résultat des législatives 2022 à Langonnet

Le résultat des élections législatives 2022 à Langonnet est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Morbihan

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Langonnet a été publié par le ministère de l'Intérieur. Au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan, les 1491 citoyens de Langonnet ont choisi le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription législative s'élève à 56%. Jean-Michel Jacques a réuni 33% des votes dans la commune. En 2e position, Jean-Michel Baudry (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 27% des voix. Aurélie Le Goff (Rassemblement National) décroche 22% des voix. Le résultat définitif de l'élection législative au niveau de la 6ème circonscription du Morbihan dépendra de la conduite des électeurs des 44 autres communes qui lui sont rattachées.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Langonnet Jean-Michel Jacques Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,79% 32,96% Jean-Michel Baudry Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,08% 26,67% Aurélie Le Goff Rassemblement National 21,60% 21,60% Tiphaine Siret Régionaliste 4,19% 4,81% Guillaume Kiefer Les Républicains 3,65% 3,21% Anne Bernard Reconquête ! 2,65% 2,35% Valère Charlery Droite souverainiste 1,65% 2,22% Kahina Naït-Kaci Union des Démocrates et des Indépendants 1,60% 1,36% Kelig Lagree Divers extrême gauche 1,44% 1,98% Matilda Parrat Ecologistes 1,23% 1,98% Christelle Rosconval Régionaliste 1,12% 0,86% Olivier Huguet Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Langonnet Taux de participation 51,85% 55,94% Taux d'abstention 48,15% 44,06% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,90% 2,16% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,72% Nombre de votants 48 602 834

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Langonnet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:10 - Que vont trancher les supporters de gauche à Langonnet ? Les électeurs de Langonnet avaient apporté 18,73% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour le 1er tour de l'élection présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,99% et 1,99% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 4,98% à gauche de l'échiquier, et donc 23,71 en comptant le score de Mélenchon. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Langonnet ? La majorité a chuté tout près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Langonnet au 1er tour. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or le président-candidat avait obtenu 26,52% des voix à Langonnet, lors du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du Front national avait accumulé 26,43% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,73% (contre 21,95%). 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la présidentielle à Langonnet ? À Langonnet, le niveau de participation sera un facteur clé du scrutin législatif. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 24,76% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 22,8% au premier tour. La peur d'une résurgence de la pandémie de covid serait notamment capable d'impacter la participation à Langonnet (56630). 11:30 - À Langonnet quel était le score de la participation à Langonnet en 2017 ? Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au fil des dernières années, les 1 797 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 51,5% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Langonnet. L'abstention était de 34,14% au dernier round. 09:30 - On peut glisser son bulletin dans l'urne jusqu'à 18 heures à Langonnet pour ces législatives Il y a déjà quelques heures qu'on vote à Langonnet et il y a encore du temps pour se prononcer puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 12 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt supérieur à celui des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Législatives 2022 à Langonnet : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens résidant à Langonnet seront invités à contribuer aux législatives 2022 comme l'ensemble des Français. Quel prétendant préféreront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 26,5% des suffrages au premier tour à Langonnet. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26,4% et 18,7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Langonnet avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui accordant 56,2% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 43,8% des voix. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure d'acquérir une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?