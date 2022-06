En direct

19:02 - Du côté de la gauche, les 16,93% de Jean-Luc Mélenchon à Languidic observés Une des clés de ces législatives 2022, en France comme à Languidic, reste le résultat de la coalition LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait cumulé 16,93% des suffrages le 10 avril dernier dans la commune. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,09% et 1,78% au premier tour de la présidentielle. Soit une réserve de voix de 7,87% à gauche (et donc 24,8% en comptant les voix de Mélenchon).

16:30 - À Languidic, des sondages aussi pertinents ? Avec 27,81% des votes, au 1er round à Languidic, Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 27,21%, devant Jean-Luc Mélenchon à 16,93% et Yannick Jadot à 6,09%. Pourtant, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute remettre en question ce décor et donc le résultat des législatives dans la ville au 1er tour. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 minuscule point avant la fin de campagne, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives 2022 à Languidic reste l'abstention À Languidic, l'un des critères essentiels du scrutin législatif sera indiscutablement le niveau d'abstention. La baisse du pouvoir d'achat et ses répercussions sur le quotidien des Français sont par exemple en mesure de priver les bureaux de vote de leurs citoyens à Languidic (56440). En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 76,7% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,33% au premier tour, ce qui représentait 4 891 personnes. En comparaison, au niveau du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - La participation va-t-elle encore descendre lors des législatives à Languidic ? Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il faut observer les résultats des rendez-vous électoraux passés. Il y a cinq ans, pendant les élections législatives, 6 086 inscrits sur les listes électorales de Languidic avaient participé au vote au premier tour (soit 52,22%). Le taux de participation était de 43,72% au second round.