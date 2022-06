Résultat de la législative à Lapalisse : 2e tour en direct

19/06/22 19:24

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Lapalisse sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Lapalisse. En direct 17:50 - La Nupes transparente dans la cité la semaine passée Le point de départ pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés s'élevait à 20,99% avant ces législatives à Lapalisse. Un chiffre correspondant à l'addition des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes pour un siège à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 16,37% des suffrages dimanche dernier. La Nupes finissant ainsi hors du podium. 15:30 - Quel dénouement pour le deuxième tour des élections à Lapalisse ? Pour le 1er round, dimanche 12 juin, les habitants de Lapalisse ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a collecté 24,45% des voix. Elle a coiffé au poteau les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Les Républicains qui ramassent 23,03% et 21,6% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. 13:30 - L'abstention peut-elle encore monter lors du 2ème tour des législatives à Lapalisse ? Au fil des dernières années, les 3214 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, sur les 2140 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 22,33% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,2% au premier tour. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle au deuxième tour cette année ? La semaine dernière, 49,44% des personnes en âge de participer à une élection à Lapalisse avaient déserté les urnes. 10:30 - Le député de Lapalisse sera élu ce dimanche 19 juin Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée sont en lice dans la seule circonscription de Lapalisse ce dimanche, pour le 2e round des législatives 2022. Un niveau de prétendants réduit. Les 2140 habitants de la cité auront jusqu'à 18 heures pour rejoindre les 2 bureaux de vote et sélectionner un vainqueur lors de ce 2e tour.

Résultats des législatives 2022 à Lapalisse - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Lapalisse aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste Nicolas Ray Les Républicains Bénédicte Peyrol Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Lapalisse - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Lapalisse

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de l'Allier

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lapalisse Nicolas Ray (Ballotage) Les Républicains 24,22% 21,60% Bénédicte Peyrol (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,27% 23,03% Quentin Julien Rassemblement National 20,31% 24,45% Elsa Denferd Nouvelle union populaire écologique et sociale 19,53% 16,37% Isabelle Réchard Parti radical de gauche 4,18% 6,47% Sophie Lacour Reconquête ! 3,99% 2,76% Paul Duché Ecologistes 1,77% 2,19% Lydie Corbin Droite souverainiste 1,50% 1,81% Jean-Francois Rameau Divers extrême gauche 1,22% 1,33% Yves-Marie Pendeliau Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Lapalisse Taux de participation 50,65% 50,56% Taux d'abstention 49,35% 49,44% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,68% 2,21% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80% 0,92% Nombre de votants 40 620 1 085

Législatives 2022 à Lapalisse : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les électeurs domiciliés à Lapalisse (03) seront incités à participer aux législatives 2022 comme partout en France. Les votants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du RN à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Au moment de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 32% des voix au premier tour à Lapalisse, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 29% et 14% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Lapalisse gratifiée de 51% des voix. Emmanuel Macron avait récupéré 49% des votes.