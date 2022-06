Résultat de la législative à Lasseube : 2e tour en direct

18:54 - La coalition LFI-PS-EELV est arrivée en 2e position dimanche dernier à Lasseube

Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Lasseube, le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche avait atteint un haut niveau avant cette deuxième étape des élections législatives. Son postulant a donc un poids ce 19 juin. Mais ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de l'élection présidentielle. Dans la zone, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 23,56%, 4,56%, 1,98% et 2,32% le 10 avril. Ce qui aboutissait à un total estimé sur le papier à 32,42% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".