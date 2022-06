Résultat des législatives à Lauterbourg - Election 2022 (67630) [PUBLIE]

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Lauterbourg. L'abstention parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription s'élève à 62%, ce qui représente 767 non-votants. Reste encore à savoir si les citoyens des 100 autres communes faisant partie de la 8ème circonscription du Bas-Rhin voteront comme ceux de Lauterbourg. A l'échelle de la commune, Stéphanie Kochert a réuni 29% des votes. Elle est suivie par Ludwig Knoepffler (Rassemblement National) et Anne Sander (Divers droite) qui reçoivent dans l'ordre 19% et 17% des voix.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31.2% des voix au premier tour à Lauterbourg, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24.7% et 16.9% des voix. Le choix des électeurs de Lauterbourg était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (60.8% des votes), laissant donc 39.2% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il à même d'obtenir une majorité des députés de l'hémicycle au regard des voix qu'il a obtenues dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Comme partout dans l'Hexagone, les 2 344 citoyens de Lauterbourg ( Bas-Rhin ) seront invités à participer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.