Résultat des législatives 2024 à Rœschwoog (67480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Rœschwoog ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives étant déjà morte, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Et surtout, quelle proportion va se rassembler autour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, ce transfert va obligatoirement influer sur ce 2e tour. Premier indicateur : l'attelage a glané plus de 28% des voix à l'échelle de la France dimanche dernier contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à Rœschwoog. On trouvait Théo Bernhardt (Rassemblement National) en pôle position au premier tour, avec 40,41 % des votes. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a grapillé 19 points à Rœschwoog Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella au second tour va être le déterminant pour cette élection législative 2024 localement. La progression du parti, qui s'élève déjà à 19 points à Rœschwoog entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus vite à l'échelle locale qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus à ces législatives 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final à Rœschwoog pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 ? Le score en faveur du RN sera ainsi l'enseignement majeur à l'échelle locale pour ce second tour des élections. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le RN a peut-être une chance de gagner. A l'époque, aux législatives, le Rassemblement national, trébuchait en revanche au premier tour dans la ville de Rœschwoog, grappillant 21,87% des votes sur place, contre 27,88% pour Anne Sander (Divers droite). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Stéphanie Kochert (La République en Marche) au sommet localement, avec 64,29%, devant son adversaire Rassemblement National à 35,71%.

20:05 - Nouveau coup de force pour le Rassemblement national à Rœschwoog ce dimanche ? Selon les toutes dernières projections communiquées depuis dimanche, l'extrême droite serait susceptible de gagner moins de 250 sièges à l'issue des législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats centristes maintiendraient jusqu'à 120 députés. Il convient cependant de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 40,41% des voix, Théo Bernhardt (Rassemblement National) a pris la tête à Rœschwoog, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round des élections législatives. En deuxième place, Stéphanie Kochert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) captait 24,33%. De son côté, Christian Klipfel (Divers droite) ramassait 15,74% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Théo Bernhardt accumulant cette fois 44,16%, devant Stéphanie Kochert avec 23,51% et Victor Vogt avec 11,44%.

19:21 - À Rœschwoog, la participation du premier tour surpasse celle des européennes Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des dernières élections ? Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 29,25% au premier tour des législatives 2024 à Rœschwoog, inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, 41,66% des électeurs de Rœschwoog avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 46,03% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - À Rœschwoog, les chiffres de la participation lors du second tour seront un élément décisif À Rœschwoog, l'un des facteurs clés de ce scrutin législatif 2024 est immanquablement le niveau de participation. Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 29,25%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 655 personnes en âge de voter au sein de la commune, 19,82% étaient restées chez elles, à comparer avec un taux d'abstention de 19,53% au second tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,29% au premier tour. Au deuxième tour, 54,34% des citoyens ne se sont pas déplacés. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité sont de nature à inciter les électeurs de Rœschwoog à ne pas rester chez eux.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Rœschwoog Quelle influence la population de Rœschwoog exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,82% et une densité de population de 236 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (86,72%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 793 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 9,11% et d'une population immigrée de 10,21% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Rœschwoog mettent en avant une diversité de qualifications, avec 20,18% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.