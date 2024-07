Résultat des législatives 2024 à Surbourg (67250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Les électeurs du Front populaire font envie Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a marqué les esprits lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau de l'Hexagone, contre moins de 26% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. Le Nouveau Front populaire était absent lors du premier tour des législatives à Surbourg. Le binôme Rassemblement National s'assurait la première place au premier tour, avec 46,01 % des bulletins. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite a gagné 21 points à Surbourg Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, le parcours du Rassemblement national lors de ces élections législatives est à analyser localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été grappillés par le RN au niveau local entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une avancée notable. Tout dépendra des reports de voix, mais on peut penser que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Surbourg pour Ensemble au second tour ? Le nombre de bulletins glanés par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces élections 2024 à l'échelle locale. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN parvenait déjà en pôle position à Surbourg lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale à l'époque. C'est en effet Ludwig Knoepffler qui débutait l'élection en tête au premier tour avec 25,25% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Stéphanie Kochert (La République en Marche) chez les électeurs avec 53,85%, devant son adversaire Rassemblement National à 46,15%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Surbourg A en croire les enquêtes des sondeurs diffusées juste avant le second tour, le camp de Jordan Bardella serait susceptible de rafler pas loin de 250 sièges au terme du second tour des législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient conserver jusqu'à 120 députés. Il faudra bien évidemment prendre en compte les habitudes locales. A l'occasion du premier tour des élections législatives dimanche 30 juin, les habitants de Surbourg ont préféré Théo Bernhardt (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 46,01% des bulletins de vote. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) et Victor Vogt (Divers droite) avec respectivement 22,19% et 11,04% des électeurs. Théo Bernhardt était aussi en tête dans la 8ème circonscription du Bas-Rhin dans son ensemble, avec cette fois 44,16%, devant Stéphanie Kochert avec 23,51% et Victor Vogt avec 11,44%.

19:21 - Elections à Surbourg : quels enseignements tirer des taux de participation ? Comment votent habituellement les habitants de cette ville ? À Surbourg, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 68,14%, dépassant celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, le taux de participation s'était en effet hissé à 54,1% des électeurs de Surbourg, à comparer avec un taux de participation de 51,09% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% le midi et 59% à 17 h pour le premier tour, c’était bien mieux qu’en 2022.

18:35 - À Surbourg, la participation était de 68,14% lors du 1er tour des législatives 2024 Ce 7 juillet, lors du second tour des élections législatives à Surbourg, qu'en est-il de l'abstention ? L'abstention était de 31,86% à Surbourg lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 54,73% au premier tour. Au second tour, 57,24% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Surbourg ? Il y a 2 ans, lors du premier tour de la présidentielle, parmi les 1 352 inscrits sur les listes électorales au sein de la localité, 23,15% étaient restés chez eux. Le taux d'abstention était de 23,0% au deuxième tour. La hausse des prix du quotidien qui plombe les finances des familles serait par exemple susceptible de faire augmenter le taux de participation à Surbourg.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Surbourg La composition démographique et socio-économique de Surbourg définit les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi le résultat des élections législatives. Avec 30% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 5,68%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des segments clés. En outre, le taux de ménages propriétaires (83,01%) met en exergue l'importance des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (15,15%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 613 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,88%) met en lumière des impératifs de soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (3,31%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Surbourg mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,38% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.