Résultat des législatives 2024 à Seebach (67160) – 2e tour [PUBLIE]

22:59 - Que vont trancher les supporters de la gauche à Seebach ? Quelle part des électeurs français optera pour le Nouveau Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage juste avant ce second tour ? Les 28,06% des voix obtenus au niveau du pays sont porteurs. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives dimanche dernier à Seebach. On trouvait un binôme Rassemblement National en tête au premier tour, avec 38,35 % des suffrages. La gauche restait en retrait en 2022 également, puisque c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 24 points à Seebach L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus élevé en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'au niveau national, les résultats du parti de Jordan Bardella ont grimpé à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la progression locale semble plus puissante encore. Le mouvement a en effet déjà glané 24 points sur place entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux législatives 2022 à Seebach Le score obtenu par le Rassemblement national sera en conséquence scruté à la loupe pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, localement, comme au niveau national. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Avec 14,14% à Seebach, le RN était en revanche devancé par les 44,28% du binôme Divers droite au premier tour des législatives à l'époque. Seebach choisira en revanche Stéphanie Kochert (La République en Marche) au second tour, finalement à la première place localement avec 63,32%, devant l'adversaire Rassemblement National à 36,68%.

20:05 - Quel verdict à Seebach pour le RN ce dimanche soir ? Grâce à 38,35% des suffrages, Théo Bernhardt (Rassemblement National) a pris les devants à Seebach, le 30 juin dernier pour le 1er tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de précéder Stéphanie Kochert (Majorité présidentielle) et Victor Vogt (Divers droite) avec 33,56% et 9,03% des électeurs. C'est aussi Théo Bernhardt qui achevait ce premier tour sur la première marche sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 44,16%, devant Stéphanie Kochert avec 23,51% et Victor Vogt avec 11,44%.

19:21 - Participation : quelle différence avec les européennes à Seebach ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des précédentes élections ? À Seebach, le pourcentage d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 était de 35,27%, inférieur à celui des dernières européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 49,14% des inscrits sur les listes électorales de Seebach avaient effectivement boudé les urnes. L'abstention était de 46,67% lors du scrutin de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle représentait 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - L'abstention peut-elle augmenter au second tour des législatives 2024 à Seebach ? À Seebach, l'une des clés du scrutin législatif 2024 est indiscutablement l'étendue de la participation. 35,27% des électeurs de Seebach ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 56,31% au premier tour et 56,7% au deuxième tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 21,52% des votants de la commune. Le taux d'abstention était de 20,39% au deuxième tour.

17:29 - Démographie et politique à Seebach, un lien étroit La démographie et le profil socio-économique de Seebach façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 28% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 28,21% de plus de 60 ans. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (83,94%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 606 votants sur des problématiques de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (8,14%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (4,8%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Seebach mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,54% des habitants titulaires du seul bac. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.