Résultat des législatives 2024 à Mothern (67470) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Mothern, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue les intentions de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont plus de 28% des suffrages qu'a glanés l'attelage au niveau national, contre moins de 26% pour la Nupes en 2022. Le Nouveau Front populaire était absent lors du 1er tour des législatives à Mothern. On trouvait un ticket Rassemblement National en tête au premier tour, avec 49,4 % des suffrages. La gauche restait en retrait aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - La forte progression de l'extrême droite à Mothern A l'échelle locale comme dans le reste du pays, le résultat de Jordan Bardella lors de ces législatives sera très observé. L'évolution du parti, qui se chiffre déjà à 24 points à Mothern entre sa part de voix des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir avancé encore plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. A ce rythme, on peut conclure que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un bloc de la majorité toujours favori au second tour ? Le résultat du second tour des élections législatives au niveau local sera en conséquence analysé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Mothern, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Mothern, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 25,33% des électeurs ayant voté pour son binôme, contre 29,83% pour Stéphanie Kochert (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second tour, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 56,72%. Stéphanie Kochert s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel résultat à Mothern pour le RN aux législatives 2024 ? Avec 49,4% des bulletins de vote, Théo Bernhardt (Rassemblement National) a pris la tête à Mothern, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er tour de la législative. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Stéphanie Kochert (Ensemble !) et Christian Klipfel (Divers droite) avec respectivement 30,32% et 8,4% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Théo Bernhardt glanant cette fois 44,16%, devant Stéphanie Kochert avec 23,51% et Victor Vogt avec 11,44%.

19:21 - Que retenir du scrutin européen à Mothern au niveau de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Mothern s'est réduite, atteignant 31,03%. Lors du dernier scrutin européen, le taux d'abstention s'était effectivement hissé à 44,01% au niveau de Mothern (67), à comparer avec un taux d'abstention de 46,89% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 h.

18:35 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives 2024, un élément clé à Mothern ? À Mothern, l'un des critères forts de ces élections législatives 2024 est sans aucun doute le niveau de participation. Le taux d'abstention à Mothern pour le premier tour des législatives 2024 était de 31,03%. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,55% au premier tour. Au deuxième tour, 55,65% des votants n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,03% dans la commune, contre une abstention de 21,71% au premier tour. L'inflation dans le pays qui plombe les finances des foyers français pourrait potentiellement inciter les habitants de Mothern (67470) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de Mothern Dans la ville de Mothern, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et les soins de santé. Dans la ville, 13,73% des résidents sont des enfants, et 25,45% de 60 ans et plus. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (15,7%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 615 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 14,04% et d'une population immigrée de 15,63% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'éducation à Mothern mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 18,72% des habitants titulaires du seul bac. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.