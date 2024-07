Résultat des législatives 2024 à Wœrth (67360) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se diriger les électeurs de la Nupes à Wœrth ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Nouveau Front populaire aux législatives 2024 ou se transférer vers une autre candidature ? L'ensemble a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le Nouveau Front populaire était absent aux législatives à Wœrth. C'est un ticket Rassemblement National qui y prenait la première place au premier tour, avec 45,45 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Stéphanie Kochert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui l'emportait au second tour.

20:58 - 18 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Wœrth Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella lors des législatives sera très commenté. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du Rassemblement national ont grimpé à plus de 30% des suffrages aux législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'en 2022, la tendance locale semble plus forte encore. Le mouvement a en effet déjà glané 18 points ici entre 2022 et 2024. Si les reports de voix lui sont favorables, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Wœrth ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour Ensemble ce dimanche à Wœrth ? Le résultat en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe à l'échelle locale pour le second tour de cette législative. Et cette fois, contrairement à 2022, le RN a peut-être des chances de s'imposer. Le Rassemblement national tirait également son épingle du jeu à Wœrth au cours des élections des députés il y a deux ans. On retrouvait en effet Ludwig Knoepffler en tête au premier tour, avec 27,34% dans la cité. Stéphanie Kochert (La République en Marche) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 50,29%, devant son adversaire Rassemblement National à 49,71%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Pour le 1er round de la législative dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Wœrth ont placé en tête Théo Bernhardt (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 45,45% des votes. Stéphanie Kochert (Ensemble !) et Christian Klipfel (Divers droite) suivaient en récupérant 17,94% et 11,76% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 8ème circonscription du Bas-Rhin, Théo Bernhardt accumulant cette fois 44,16%, devant Stéphanie Kochert avec 23,51% et Victor Vogt avec 11,44%.

19:21 - Elections à Wœrth : quelles conclusions tirer des taux d'abstention ? Comment votent généralement les électeurs de cette commune ? En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Wœrth s'est réduite de 14 points, atteignant 36,23%. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 50,04% des inscrits sur les listes électorales de Wœrth (67) avaient effectivement déserté les urnes. L'abstention était de 51,61% il y a cinq ans. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux élections européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de moins qu'en 2019.

18:35 - À Wœrth, le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives sera un élément essentiel L'abstention est incontestablement l'une des clés des législatives. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Wœrth était de 63,77%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 41,45% au premier tour. Au deuxième tour, 39,73% des citoyens ont exercé leur droit de vote. En avril 2022, au deuxième tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,61% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux de participation était de 71,8% au premier tour, c'est-à-dire 955 personnes.

17:29 - Les défis socio-économiques de Wœrth et leurs implications électorales Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des élections législatives à Wœrth comme dans toute la France. Dotée de 864 logements pour 1 696 habitants, la densité de la ville est de 269 hab/km². Ses 152 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 503 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles détenant au moins une voiture (78,7%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 42,37% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Dans cette diversité sociale, près de 44,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 378,88 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. À Wœrth, les enjeux locaux, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, alimentent le débat démocratique.