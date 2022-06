Résultat de la législative à Lavans-lès-Saint-Claude : 2e tour en direct

18:39 - La 2e marche à Lavans-lès-Saint-Claude pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon

Dans les 3 bureaux de vote de Lavans-lès-Saint-Claude, les voix qui avaient choisi le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche au 1er tour de la législative seront peut être cruciales ce dimanche pour la deuxième manche du scrutin. Le candidat insoumis avait atteint 21,01% des suffrages il y a sept jours. Mais ce score est cependant à analyser au regard des voix de gauche qui pouvaient logiquement échoir à la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 21,9%, 3,9%, 2,42% et 1,82% le 10 avril. Ce sont donc 30,04% de votants en réalité que pouvait viser la coalition de gauche pour ces législatives à Lavans-lès-Saint-Claude.