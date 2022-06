Résultat des législatives à Lescar - Election 2022 (64230) [PUBLIE]

12/06/22 22:23

Résultat des législatives 2022 à Lescar

Le résultat des élections législatives 2022 à Lescar est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Atlantiques

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques

Le résultat de l'élection législative à Lescar est tombé. Lors du premier round des élections législatives, les 7423 habitants de Lescar inscrits dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques ont choisi la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le niveau de l'abstention représente 44% des citoyens autorisés à voter dans la commune pour cette circonscription électorale. Ces chiffres ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 20 autres communes contribuant aussi au résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Josy Poueyto a engrangé 31% des voix au niveau de l'agglomération. Jean-Yves Lalanne (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François Verriere (Rassemblement National) la suivent grâce à dans l'ordre 29% et 14% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lescar Jean-Yves Lalanne Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,78% 29,13% Josy Poueyto Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,57% 31,18% François Verriere Rassemblement National 14,01% 14,25% Sandrine Lafargue Les Républicains 7,61% 11,20% Juliette Gillot Reconquête ! 4,02% 3,97% Jacques-Henri Soulere Divers 3,69% 3,35% Muriel Lorenzi Ecologistes 2,85% 2,97% Jean-Jacques Pinoteau Divers 1,48% 1,41% David Ponsard Vidal Droite souverainiste 1,13% 1,09% Agnès Hegoburu Divers extrême gauche 0,95% 0,62% Cédric Andraud Ecologistes 0,91% 0,82% Participation au scrutin Circonscription Lescar Taux de participation 52,93% 55,57% Taux d'abstention 47,07% 44,43% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,83% 1,72% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,65% 0,48% Nombre de votants 36 526 4 125

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lescar sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:59 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Lescar ? Les électeurs de Lescar avaient concédé 18,51% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle 2022. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 5,9% et 3% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel de voix de 27,41% à Lescar pour ce premier tour. 16:30 - Que disent les grandes tendances des législatives 2022 pour Lescar ? Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place à la dernière présidentielle à Lescar avec 30,73% des votes exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 18,51%, surclassant Marine Le Pen à 17,58% et Jean Lassalle à 8,11%. Mais en France, Emmanuel Macron prenait le leadership de ce premier tour avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à 22%. Les indications nationales des dernières heures viendront peut-être remettre en question ce décor à Lescar, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble a baissé à un cheveu du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. 14:30 - À Lescar, quel impact aura la participation sur les résultats des législatives ? À Lescar, l'un des facteurs forts du scrutin législatif 2022 sera le niveau de participation. La flambée des prix qui pèse sur les finances des familles, cumulée avec les craintes liées à la situation géopolitique actuelle sont notamment en mesure de modifier les décisions que prendront les habitants de Lescar (64230). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 79,25% dans la ville. Le taux de participation était de 82,15% au premier tour, soit 6 077 personnes. Pour mémoire, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - L'abstention peut-elle encore monter aux législatives 2022 à Lescar ? Comment votent traditionnellement les électeurs de cette agglomération ? Il y a cinq ans, au moment des élections législatives, le pourcentage de participation s'était élevé à 55,63% au premier tour au niveau de Lescar. Le taux de participation était de 45,32% pour le dernier round. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Lescar pour ces législatives Le vote a débuté depuis quelques heures à Lescar et il reste encore du temps pour faire son choix puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 11 hommes et femmes qui sont candidats dans la seule circonscription de la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions françaises.

Législatives 2022 à Lescar : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Lescar (64) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin prochains. Lors de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 30,7% des votes au premier tour à Lescar, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la présidente du RN avaient obtenu 18,5% et 17,6% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Lescar grâce à 66,7% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33,3% des voix. Les citoyens de cette agglomération se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ?