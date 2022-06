Résultat de la législative à Lezennes : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale bien placée à Lezennes

D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges. Les sondages à l'échelle nationale ont souvent tendance à lisser des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Lezennes. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a enregistré 43,15% des votes à l'occasion du premier round des législatives le 12 juin dernier. Elle est ressortie devant les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui reçoivent dans l'ordre 20,3% et 17,75% des voix.