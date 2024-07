Résultat des législatives 2024 à Lesquin : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Les défis socio-économiques de Lesquin et leurs implications électorales

Au cœur de la campagne électorale législative, Lesquin est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 25,98% de cadres pour 9 241 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 772 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social comprend 2 534 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (85,47%) souligne l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des votants. Lesquin forme une communauté diversifiée, avec ses 517 résidents étrangers, soit 5,67% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 009 euros/an, la commune aspire à plus de prospérité. À Lesquin, où les moins de 30 ans correspondent à 40% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir florissant pour tous.