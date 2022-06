En direct

18:46 - Que peut espérer la Nupes pour ces législatives à Libourne ? Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 23,29% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Libourne le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,82% et 2,34% au premier tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 30,45% à Libourne pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Libourne ? Les indicateurs nationaux des dernières heures se répercuteront probablement sur les législatives à Libourne dimanche. Mais impossible d'ignorer les particularités locales. La majorité est tombée tout près du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages ce vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. A la dernière élection, à Libourne, Emmanuel Macron avait pu grimper à la tête du vote avec 27,4% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,29%. Suivaient Marine Le Pen, en troisième position à 21,17% et Éric Zemmour à 7,43%.

14:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Libourne demeure l'abstention À Libourne, la participation constituera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La guerre russo-ukrainienne est par exemple en mesure d'inciter les habitants de Libourne à rester chez eux. A l'occasion du second tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 28,65% dans la ville. Le taux d'abstention était de 25,36% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des élections législatives à Libourne ? Plus d'un votant sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres nationaux de 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. L'étude des résultats des précédentes consultations démocratiques permet de cerner davantage le vote des habitants de cette agglomération. Pendant les précédentes élections législatives, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 57,11% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Libourne, contre une abstention de 50,33% pour le second round.