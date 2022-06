Résultat de la législative à Liévin : en direct

12/06/22 17:07

L'étude des résultats des précédentes consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des élections législatives de 2017, 21 161 personnes en capacité de voter à Liévin avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 46,68%), contre une participation de 41,17% au second tour. Avec une participation qui ne cesse de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour.

Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Liévin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 30,69% des votants de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 31,28% au premier tour. Le conflit militaire ukrainien et son impact sur l'économie mondiale sont capables de modifier les choix que feront les citoyens de Liévin.

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Liévin, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 45,61% des suffrages. En seconde position, remontait Jean-Luc Mélenchon à 19,7%, puis Emmanuel Macron à 18,38% et Éric Zemmour à 4,14%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront certainement bouleverser ces équilibres à Liévin au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Et pour rappel, la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 petit point avant la fin de campagne (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national en embuscade, au-dessus de 19%.

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Liévin ( Pas-de-Calais ) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 45,61% des votes au premier tour à Liévin, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône et celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande avaient obtenu 19,70% et 18,38% des votes. Le choix des habitants de Liévin était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (64,64% des voix), abandonnant par conséquent 35,36% des voix à Emmanuel Macron. En première place du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de rafler un fauteuil de député dans cette circonscription ?