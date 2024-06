Résultat des législatives à Bully-les-Mines : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les voix de la Nupes dissoute à Bully-les-Mines ? Alors que la Nupes avait fait une percée lors des dernières élections législatives, mais a disparu aujourd'hui, c'est le Front populaire qui se présente pour ces élections. Ce qui rend très incertain le vote de gauche dans les urnes. La liste Glucksmann avait terminé à 9,12% à Bully-les-Mines pour ces élections continentales. Mais on donne la gauche plus haut à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, puisque la coalition ripolinée peut théoriquement atteindre 18% cette fois, en faisant la somme des suffrages de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF). Au cours du premier tour des législatives à Bully-les-Mines, le binôme Nupes avait par ailleurs glané 31,3% des votes dans la localité. Combien récupérera le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et annoncé comme très proche de l'alliance du centre dans les intentions de vote lors de ces élections législatives ?

18:42 - 11 points grappillés en 5 ans par le Rassemblement national à Bully-les-Mines Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, quelques conclusions s'imposent tout de même. Alors qu'au niveau national, les résultats du RN ont culminé à plus de 31% des voix aux européennes de 2024, soit près de 8 points de plus qu'aux dernières européennes, la dynamique locale semble bien plus puissante. Le parti frontiste a en effet déjà glané 11 points sur place entre 2019 et 2024. Il n'est pas impossible que le RN termine tout proche des 50% à Bully-les-Mines ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un 57,11% bien au-dessus de la moyenne nationale pour Bardella à Bully-les-Mines début juin Revenir quelques semaines en arrière apparaît aussi comme pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin des législatives. C'est en effet la liste Rassemblement national poussée par Jordan Bardella qui s'est arrogée les élections européennes il y a trois semaines à Bully-les-Mines, avec 57,11% des électeurs, soit 2293 voix, devant la liste de Raphaël Glucksmann avec 9,12%, suivie par la liste de Valérie Hayer avec 8,27%.

14:32 - 46,94% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Bully-les-Mines C'est sans doute le choix du locataire de l'Elysée qui nous en dit le plus sur les préférences des habitants d'une commune. Marine Le Pen avait fini en tête avec 46,94% au 1er tour de l'élection à la présidence de la République de 2022 à Bully-les-Mines. Emmanuel Macron était deuxième avec 20,29% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,76%. Éric Zemmour devait se contenter d'une médaille en chocolat avec 3,74% des voix pour sa part. La cheffe du RN s'imposait enfin au 2e round dans la commune avec 65,51%, devant Emmanuel Macron à 34,49%.

12:32 - Nouvelle avance pour le Rassemblement national à Bully-les-Mines ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif apparaît comme une évidence au moment de l'élection cruciale des 30 juin et 7 juillet. Il y a deux ans pour les législatives, le RN parvenait en première position à Bully-les-Mines. On retrouvait en effet Bruno Bilde au sommet au premier tour, avec 42,81% dans la commune, partie intégrante de la 12ème circonscription du Pas-de-Calais. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la cité, avec 54,25%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,75%.

11:02 - Dynamique électorale à Bully-les-Mines : une analyse socio-démographique En pleine campagne électorale législative, Bully-les-Mines est perçue comme une ville dynamique et vivante. Avec ses 12 221 habitants, cette commune cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 416 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 7 101 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (27,58%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. La présence de 168 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 2,15%, participe à son multiculturalisme. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 19 712 €/an, la commune dévoile un taux de chômage de 17,63%, synonyme d'une situation économique tendue. À Bully-les-Mines, les intérêts locaux se mêlent aux défis français.

09:32 - C'est le moment de faire un choix à Bully-les-Mines pour les élections législatives L'un des critères essentiels de ces élections législatives sera incontestablement le niveau de participation à Bully-les-Mines (62160). Pour rappel, dans l'agglomération, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 59,99% au premier tour. Au second tour, 60,9% des citoyens ne se sont pas déplacés. Quel niveau atteindra l'abstention à Bully-les-Mines cette année ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 32,43% dans l'agglomération. Le taux d'abstention était de 30,81% au deuxième tour.