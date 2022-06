En direct

19:01 - Quel résultat pour le bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche à Linselles ? Un des enjeux de ces législatives, en France comme à Linselles, reste le résultat de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ce dernier avait obtenu 11,51% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 4,91% et 1,02% au 1er tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 17,44% à Linselles pour ces élections légilsatives.

16:30 - Que disent les sondages des législatives 2022 pour Linselles ? OA l'issue du premier tour de la dernière élection présidentielle, à Linselles, Emmanuel Macron figurait en première position avec 39,92% des voix, devant Marine Le Pen à 25,36%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième avec 11,51% et Éric Zemmour à 6,35%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront peut-être chambouler ce décor lors des législatives dans la ville ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rabougrir dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national troisième, à près de 20%.

14:30 - À Linselles, le chiffre phare de ces législatives demeure l'abstention Le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des facteurs clés de ces législatives à Linselles. La baisse du pouvoir d'achat cumulée avec les incertitudes liées à la guerre en Ukraine sont de nature à tempérer l'intérêt de l'élection aux yeux des habitants de Linselles (59126). En avril 2022, au second tour de la présidentielle, 75,26% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 74,45% au premier tour, soit 4 999 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Au moment des résultats des législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Linselles ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'étudier les résultats des rendez-vous électoraux passés. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 48,94% des inscrits sur les listes électorales de Linselles avaient pris part au scrutin au premier tour. Le taux de participation était de 42,84% au deuxième round. Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012.