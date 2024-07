Résultat des législatives 2024 à Bondues : les premiers chiffres du 2e tour

17:57 - Le poids démographique et économique de Bondues aux élections législatives

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Bondues mettent en évidence des tendances évidentes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des législatives. Le taux de chômage à 7,41% pourrait agir sur les espérances des habitants en matière de mesures sur le travail. Avec une densité de population de 766 habitants par km² et 41,94% de population active, ces chiffres pourraient présager un engagement électoral plus fort. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 43,63%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. Le nombre de familles monoparentales (12,23%) révèle des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (4,97%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Le taux d'étudiants, évalué à 7,54% à Bondues, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'éducation et au logement étudiant.