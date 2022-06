En direct

18:50 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Livry-Gargan ? Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était déroulée seulement à Livry-Gargan. Et c'est encore sans compter les suffrages écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,08% et 1,12% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes peut donc espérer glaner 39,52% à Livry-Gargan pour ces légilsatives.

16:30 - Que montrent les sondages des législatives 2022 pour Livry-Gargan ? Lors du dernier scrutin, à Livry-Gargan, Jean-Luc Mélenchon figurait en pôle position au 1er tour de la présidentielle avec 35,32% des voix, devant Emmanuel Macron à 22,69%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 19,45% et Éric Zemmour à 7,59%. Les dynamiques nationales des derniers jours changeront certainement la donne lors des législatives à Livry-Gargan dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national très proche, non loin des 20%.

14:30 - L'abstention demeure l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives 2022 à Livry-Gargan À Livry-Gargan, la participation sera à n'en pas douter l'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022. La crainte d'un retour du covid serait en mesure de détourner les citoyens de Livry-Gargan (93190) des urnes. En avril 2022, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, 65,77% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient participé à l'élection, contre une participation de 72,83% au premier tour, ce qui représentait 16 206 personnes. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017.

11:30 - À Livry-Gargan quels étaient les chiffres de l'abstention à Livry-Gargan en 2017 ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis les années 1970 lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des élections législatives de 2017. Elle représentait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des précédentes consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Il y a 5 ans, au moment des législatives, le pourcentage de participation avait atteint 43,92% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Livry-Gargan. La participation était de 35,46% au deuxième round.