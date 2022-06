Résultat de la législative à Lognes : en direct

12/06/22 17:14

La publication des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Pour rappel, au niveau national en 2017, le pourcentage d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Au cours des scrutins passés, les 14 333 habitants de cette ville ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des législatives de 2017, sur les 8 768 personnes en âge de voter à Lognes, 39,53% s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 33,98% au deuxième round.

Pendant la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 36.18% des votes au premier tour à Lognes. Celui qui fut le troisième homme de la présidentielle de 2022 avait devancé Emmanuel Macron et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 34.09% et 9.51% des votes. Jean-Luc Mélenchon ayant été éliminé au premier tour, Emmanuel Macron était, in fine, ressorti en tête du second tour en décrochant 77.03% des voix face à Marine Le Pen (22.97%). Les votants de cette agglomération se fieront-ils de nouveau à Jean-Luc Mélenchon à l'image du premier tour de l'élection présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la coalition de partis politiques de gauche aux prochaines élections ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Lognes ( Seine-et-Marne ) seront incités à participer à l'élection des membres de l'Assemblée nationale comme partout en France. Quel candidat préféreront-ils ?