Résultat des législatives 2024 à Croissy-Beaubourg (77183) – 2e tour [PUBLIE]

21:12 - 28,02% pour les forces de gauche à Croissy-Beaubourg Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire ce dimanche ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a obtenu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,02% des voix à Croissy-Beaubourg. Un chiffre qui n'a pas vraiment bougé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (28,84%). On regardera ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 39,34% à l'époque.

20:58 - Le RN favori pour les législatives à Croissy-Beaubourg ? Le score en faveur de la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera l'enseignement majeur pour cette élection localement, comme au niveau national. La progression du RN semble déjà solide à Croissy-Beaubourg entre le score de la formation en 2022 (14,65%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (24,74%), de l'ordre de 10 points. Mais l'ascension s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges par rapport à la dernière élection des députés (89 sièges). De quoi acter une installation solide du parti dans la ville, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des élections législatives positives pour le bloc présidentiel en 2022 Se tourner vers l'entre-deux tours de 2022 apparaît aussi comme une évidence au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Même si cette méthode ne garantit rien… Lors des dernières législatives, Hadrien Ghomi l'emportait aussi au premier tour dans la commune de Croissy-Beaubourg, grappillant 36,68% des voix sur place. Au second round,c'est encore Hadrien Ghomi qui va remporter le plus de voix, avec 60,66% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 39,34%.

20:05 - Hadrien Ghomi (Ensemble pour la République) devant ses concurrents lors des législatives à Croissy-Beaubourg Grâce à 44,83% des suffrages, Hadrien Ghomi (Ensemble pour la République) a pris la pôle position à Croissy-Beaubourg, dimanche 30 juin lors du 1er tour des législatives. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Arnaud Bonnet (Front populaire) et Manon Mourgeres (Rassemblement National) avec 28,02% et 24,74% des votants. C'est en revanche Arnaud Bonnet qui se taillait la part du lion, concernant le vote de la 8ème circonscription de Seine-et-Marne, avec cette fois 36,29% devant Hadrien Ghomi avec 33,03% et Manon Mourgeres avec 27,97%.

19:21 - Que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à Croissy-Beaubourg ? Comment ont voté les citoyens de cette commune lors des scrutins électoraux passés ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 28,57% au 1er tour des législatives 2024 à Croissy-Beaubourg, inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 666 inscrits sur les listes électorales à Croissy-Beaubourg, 43,88% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 45,75% pour les européennes de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% à 12 heures et 45,3% à 17 heures.

18:35 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2024 à Croissy-Beaubourg Ce dimanche, lors des élections législatives à Croissy-Beaubourg, qu'en est-il de la participation ? Dans la ville, 71,43% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 54,16% au premier tour. Au deuxième tour, 54,03% des citoyens se sont déplacés. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 1 633 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 81,51% s'étaient rendus aux urnes. La participation était de 75,63% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 238 personnes. La nouvelle perception de la vie politique est capable de nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Croissy-Beaubourg (77183).

17:29 - Démographie et politique à Croissy-Beaubourg, un lien étroit À Croissy-Beaubourg, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le contexte politique et peuvent impacter les législatives. Avec une densité de population de 171 hab par km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 9,04%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 30,52%, est révélateur d'une population soucieuse de la compétitivité économique de sa région. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,36% et d'une population étrangère de 4,53% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (37,69%), témoigne d'une population instruite à Croissy-Beaubourg, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.