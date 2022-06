Dans les 3 bureaux de vote de Loire-sur-Rhône, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. Le candidat de gauche avait obtenu 15,65% des suffrages en avril dernier dans la localité. Et c'est sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,72% et 0,78% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 19,15% pour le bloc de gauche pour ces législatives à Loire-sur-Rhône.

16:30 - Que peuvent enseigner les sondages des législatives 2022 pour Loire-sur-Rhône ?

À Loire-sur-Rhône, Marine Le Pen achevait la course en pôle position de la dernière élection avec 31,76% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 24,0%. On trouvait plus loin, avec 15,65%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 10,09%, Éric Zemmour. Pour ce qui est de la France, c'est un résultat de un peu moins de 28% des votants qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ces équilibres lors des législatives à Loire-sur-Rhône ce dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Pour rappel l'alliance des Insoumis et de ses alliés de gauche est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le RN a passé la barre des 19%.