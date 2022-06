Une des questions cruciales de ces législatives 2022, en France comme à Longny les Villages, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait enregistré 13,45% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 3,18% et 0,88% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 17,51% pour la coalition de gauche.

16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Longny les Villages ?

À Longny les Villages, Marine Le Pen finissait en pôle position de la dernière élection avec 31,94% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 28,05%. On trouvait plus loin, avec 13,45%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,19%, Éric Zemmour. Les mouvements nationaux des derniers jours infléchiront sans doute la donne et donc le résultat des législatives à Longny les Villages. Et pour rappel, la majorité LREM-Ensemble est tombée très près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.