Résultat de la législative à Lons : en direct

17:12 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Lons ?

À Lons, Emmanuel Macron achevait la course en première position de la dernière présidentielle avec 31,56% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,52%. Arrivaient ensuite, avec 17,95%, Marine Le Pen et enfin, à 7,88%, Jean Lassalle. Au niveau national, c'est un score de un peu moins de 28% des votes qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et le leader de LFI à près de 22%. Les dynamiques nationales des derniers jours chambouleront peut-être la situation et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche, même si on ne pourra ignorer les habitudes locales. Il faut se rappeler que la Nupes a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen est venu coller les 20%.