Résultat de la législative à Louviers : en direct

17:07 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Louviers ?

Avec 26,56% des votes exprimés, au premier tour à Louviers, Emmanuel Macron avait gagné la meilleure place lors de la dernière présidentielle. Marine Le Pen arrivait deuxième à 25,76%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 25,59% et Éric Zemmour à 5,46%. Pourtant, au niveau national, on retrouvait Emmanuel Macron à près de 28%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Jean-Luc Mélenchon terminait à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement modifier la donne et donc le résultat des législatives dans la commune. Et pour rappel, l'alliance LREM-Ensemble a chuté très près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, s'est rapproché des 20%.