Résultat des législatives 2024 à Léry (27690) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Léry, quelles sont les options de reports des voix en faveur de la gauche ? La gauche unie aux dernières législatives étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Une première réponse : le bloc a récolté un peu plus de 28% des suffrages au niveau national dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,6% il y a deux ans. Le total n'est pas négligeable. Lors du premier tour des législatives il y a une semaine, à Léry, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 45,27% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un score qui a décollé en comparaison des 37,58% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 59,61% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres aux dernières législatives à Léry Le résultat de la formation RN portée par Jordan Bardella ce soir sera une des clés au niveau local pour cette élection des députés 2024. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle poussée à Léry ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, en deux ans seulement, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel équilibre dans les urnes lors des législatives il y a deux ans à Léry ? Se retourner sur le dernier scrutin législatif semble aussi une évidence au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Léry, déjà couverte par la 4ème circonscription de l'Eure, avait en revanche vu le binôme LFI-PS-PC-EELV l'emporter avec 37,58%, alors que le RN, si omniprésent aujourd'hui, sera derrière à 21,27%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Nupes (59,61% contre 40,39% pour Rassemblement National). Philippe Brun conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Léry ? Selon les études des instituts de sondages rendues publiques dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti serait en mesure de s'assurer pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des insoumis, des socialistes et leurs partenaires pourrait accaparer près de 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Il faut bien sûr prendre en compte les caractéristiques locales. Philippe Brun (Nouveau Front populaire) a rassemblé 45,27% des voix à Léry dimanche 30 juin dernier, au soir du 1er round des législatives. Patrice Pauper (Rassemblement National) et Anne Terlez (Ensemble pour la République) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 34,71% et 14,58% des votants. Les habitants de la commune avaient réalisé un autre choix que ceux de la circonscription. Patrice Pauper y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 41,64% devant Philippe Brun avec 34,27% et Anne Terlez avec 17,46%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Léry ? Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est également nécessaire d'analyser les résultats des précédentes consultations démocratiques. Le 30 juin dernier, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Léry a atteint 28,41%, en dessous de 14 points de celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 42,58% dans la commune de Léry. Le taux d'abstention était de 48,78% pour les européennes de 2019. En proportion, à l'échelle nationale, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 48,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Léry, le score de l'abstention à l'occasion du second tour des législatives sera un élément déterminant Ce 7 juillet, lors des législatives à Léry, qu'en est-il de la participation ? Les résidents de Léry ont participé au premier tour des législatives 2024 à hauteur de 71,59%. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, 72,79% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 72,37% au deuxième tour, soit 1 032 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 représentait 46,2% au premier tour. Au deuxième tour, 48,98% des citoyens se sont déplacés. Les habitants des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Léry ?

17:29 - Les données démographiques de Léry révèlent les tendances électorales Dans les rues de Léry, les élections sont en cours. Dotée de 972 logements pour 1 999 habitants, la densité de la ville est de 141 hab/km². Ses 97 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 568 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (81,28%) montre l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 26,88% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 13,21%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2438,03 € par mois. Léry manifeste la vigueur et les valeurs d'un pays en mouvement.