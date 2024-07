Résultat des législatives 2024 à Saint-Ouen-du-Tilleul (27670) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Une fourchette de 18% à 26,86% pour le Front populaire à Saint-Ouen-du-Tilleul Une autre question qui accompagne ces élections de 2024 sera celle du poids de la gauche après la construction du Front populaire au premier tour. L'ensemble a réuni 28,06% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,86% des voix à Saint-Ouen-du-Tilleul. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (22,63%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche est au niveau ou non de son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,43% à l'époque.

20:58 - La fulgurante évolution du Rassemblement national à Saint-Ouen-du-Tilleul en 2 ans Le nombre de bulletins du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection des députés 2024. Alors qu'au niveau du pays, les résultats du RN ont affiché plus de 30% des suffrages aux élections législatives le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît plus forte encore. Le mouvement frontiste a en effet déjà engrangé 18 points sur place entre 2022 et 2024. En tenant compte des reports de voix, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur à Saint-Ouen-du-Tilleul ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Le résultat du RN de nouveau déterminant ce dimanche Le nombre de bulletins glanés par la formation RN portée par Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi le principal enseignement localement pour le second tour de ces élections des députés 2024. Le mouvement lepéniste va-t-il de nouveau obtenir une victoire finale à Saint-Ouen-du-Tilleul, comme en 2022 ? Le RN se hissait déjà en pôle position à Saint-Ouen-du-Tilleul il y a deux ans lors des législatives. Dans la commune, c'est Chrystelle Saulière qui arrivait en tête au premier tour avec 29,89%. La victoire l'attendait aussi au second tour dans la localité, avec 55,57%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,43%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Le dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Ouen-du-Tilleul ont placé en tête Patrice Pauper (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 47,03% des votes. Philippe Brun (Union de la gauche) et Anne Terlez (Ensemble pour la République) suivaient en recevant, dans l'ordre, 26,86% et 20,38% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Patrice Pauper accumulant cette fois 41,64%, devant Philippe Brun avec 34,27% et Anne Terlez avec 17,46%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Ouen-du-Tilleul ? Afin de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville, il faut également étudier les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Ouen-du-Tilleul était de 26,79%, moins haut que celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 42,09% des électeurs de Saint-Ouen-du-Tilleul (27) avaient effectivement refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 40,43% pour les européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 h.

18:35 - À Saint-Ouen-du-Tilleul, la grande inconnue de ces législatives demeure l'abstention À Saint-Ouen-du-Tilleul, le taux de participation est indéniablement un facteur déterminant de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de votants à Saint-Ouen-du-Tilleul pour le 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 73,21%, dimanche dernier. A l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, 79,27% des électeurs inscrits dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,94% au second tour, soit 1 066 personnes. En comparaison, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 55,6% au premier tour. Au second tour, 52,7% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Saint-Ouen-du-Tilleul ce soir ?

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Ouen-du-Tilleul : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le 2e round des élections législatives à Saint-Ouen-du-Tilleul comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 762 habitants, cette ville possède une certaine vitalité démographique. La variété socio-économique se reflète dans ses 75 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 875 foyers fiscaux. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (9,31%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 44,84% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se rendant dans les isoloirs ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,98% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1919,20 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. Saint-Ouen-du-Tilleul incarne la vivacité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.