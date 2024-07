Résultat des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Gaillon (27600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Nouveau Front populaire, nouvelle voie pour la gauche lors de ces élections législatives 2024 ? Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. La barre est déjà haute : lors du premier tour des élections du Parlement dimanche dernier, à Saint-Aubin-sur-Gaillon, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 28,01% des votes dans la commune. Un chiffre qui a vivement progressé par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (6 points de plus). On découvrira ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 41,33% à l'époque.

20:58 - Des législatives qui sourient déjà au RN à Saint-Aubin-sur-Gaillon Le résultat en faveur du Rassemblement national sera un point d'observation clé à l'échelle locale pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024. L'étiquette RN devrait atteindre la victoire à Saint-Aubin-sur-Gaillon lors du second tour de ces législatives si la situation tracée lors des élections européennes s'applique localement. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire un député ici ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 12 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel résultat final pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Gaillon ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection des députés, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Le parti frontiste va-t-il de nouveau gagner à Saint-Aubin-sur-Gaillon, comme en 2022 ? Les législatives avaient déjà offert un très bon démarrage pour le RN à l'époque à Saint-Aubin-sur-Gaillon. Dans la commune, c'est Chrystelle Saulière qui démarrait en pôle position au premier tour avec 36,27%. La victoire lui était ensuite promise au second tour dans la localité, avec 58,67%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,33%.

20:05 - Des législatives positives pour le RN à ce stade Pour le premier round de la législative dimanche 30 juin dernier, les habitants de Saint-Aubin-sur-Gaillon ont plébiscité Patrice Pauper (Rassemblement National), qui a obtenu 48,54% des suffrages. Philippe Brun (Front populaire) et Anne Terlez (Ensemble !) suivaient en recevant respectivement 28,01% et 16,15% des électeurs. Patrice Pauper était aussi en tête dans la 4ème circonscription de l'Eure dans son ensemble, avec cette fois 41,64%, devant Philippe Brun avec 34,27% et Anne Terlez avec 17,46%.

19:21 - Saint-Aubin-sur-Gaillon : forte participation aux législatives 2024 Comment votent généralement les habitants de cette ville ? En comparaison avec les élections européennes de début juin, la participation lors du premier tour des législatives 2024 à Saint-Aubin-sur-Gaillon s'est intensifiée, atteignant 74,63%. Pendant le précédent scrutin européen, 1 503 inscrits sur les listes électorales de Saint-Aubin-sur-Gaillon s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 59,35%), à comparer avec un taux de participation de 61,37% lors des élections européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 74,63% de participation lors de la 1ère manche des législatives à Saint-Aubin-sur-Gaillon À Saint-Aubin-sur-Gaillon, l'un des critères essentiels de ce scrutin législatif est immanquablement le taux d'abstention. Le taux de participation à Saint-Aubin-sur-Gaillon pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 74,63%, dimanche dernier. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 représentait 53,87% au premier tour. Au second tour, 53,77% des votants ont exercé leur droit de vote. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 81,97% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin, contre une participation de 82,6% au second tour, ce qui représentait 1 215 personnes. Les études indiquent que l'abstention est fréquemment supérieure chez les jeunes, cette situation peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Aubin-sur-Gaillon ?

17:29 - Saint-Aubin-sur-Gaillon : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Saint-Aubin-sur-Gaillon exerce-t-elle sur le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 96 hab/km² et 46,94% de population active, ces données pourraient favoriser un engagement électoral plus important. Le pourcentage de chômeurs à 9,98% peut avoir un effet sur les attentes des habitants en ce qui concerne les politiques sur le travail. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (89,56%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des 793 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,17%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,7%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Aubin-sur-Gaillon mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 24,78% des résidents non diplômés, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.