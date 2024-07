Résultat des législatives 2024 à Val-de-Reuil : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Val-de-Reuil : législatives et dynamiques démographiques

Au cœur de la campagne électorale législative, Val-de-Reuil se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 12 647 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. La variété socio-économique se reflète dans ses 681 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 6 696 foyers fiscaux. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (29,6%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les votants sur des questions de transport et d'environnement. Avec 1 519 résidents étrangers, Val-de-Reuil se classe comme un exemple de son ouverture au monde. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 17 354 € par an, la commune dévoile un pourcentage de demandeurs d'emploi de 24,06%, révélant une situation économique instable. À Val-de-Reuil, où les moins de 30 ans représentent 48% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir en communion.