Résultat de la législative à Louvigny : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Louvigny sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:26 - Quelques données clés pour les élections législatives 2022 à Louvigny Si vous êtes toujours indécis concernant les 10 prétendants au 1er tour dans la seule circonscription de Louvigny, prenez le temps de réfléchir. Les 2 bureaux de vote ferment à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Résultat des élections législatives 2022 à Louvigny

Les élections législatives 2022 auront lieu à Louvigny comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription du Calvados

Tête de liste Liste Florent Thomas Ecologistes Blaise Corbery Divers gauche Pierre Casevitz Divers extrême gauche Anne-Laure Chahine Reconquête ! Sophie Simonnet Les Républicains Josseline Liban Rassemblement National Marlène Blouin Droite souverainiste Fabrice Le Vigoureux Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jérémy Gallois Divers gauche Emma Fourreau Nouvelle union populaire écologique et sociale

Législatives 2022 à Louvigny : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les citoyens habitant à Louvigny (Calvados) seront invités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français. Lors de la présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36,05% des votes au premier tour à Louvigny, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le candidat du parti "La France Insoumise" et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 22,80% et 12,99% des voix. Le choix des administrés de Louvigny était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (75,41% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 24,59% des voix. Le président fraîchement réélu aura-t-il la possibilité d'obtenir la majorité de l'Assemblée nationale au regard des votes qu'il a reçus dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ?