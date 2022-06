Résultat des législatives à Lumbin - Election 2022 (38660) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Lumbin

Le résultat des élections législatives 2022 à Lumbin est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de l'Isère

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Lumbin. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les citoyens votant dans la 5ème circonscription de l'Isère et résidant à Lumbin. A l'échelle de la ville, Florence Jay a collecté 37% des voix. Jérémie Iordanoff (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Jérôme Santana (Rassemblement National) la suivent avec 31% et 14% des voix. La participation parmi les électeurs autorisés à voter dans la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 53%, ce qui représente 932 votants. Le résultat définitif de la législative au niveau de la 5ème circonscription de l'Isère découlera des choix des électeurs des 64 autres communes qui la composent.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Lumbin Jérémie Iordanoff Nouvelle union populaire écologique et sociale 32,29% 30,91% Florence Jay Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,80% 36,98% Jérôme Santana Rassemblement National 18,33% 13,88% Frédéric Vergez Divers gauche 5,34% 3,80% Quentin Feres Reconquête ! 4,90% 6,29% Frédéric Rosset Ecologistes 2,70% 3,25% Anna Kolmakova Droite souverainiste 1,98% 2,28% Fabienne-Claire Leal Ecologistes 1,45% 1,08% Nathalie Heller Ecologistes 1,00% 1,08% Christine Tulipe Divers extrême gauche 0,79% 0,33% Françoise Lecroq Divers extrême gauche 0,42% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Lumbin Taux de participation 51,92% 53,38% Taux d'abstention 48,08% 46,62% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40% 0,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,11% Nombre de votants 55 054 932

Législatives 2022 à Lumbin : les enjeux

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 33,5% des suffrages au premier tour à Lumbin, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le député actuel des Bouches-du-Rhône et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 19,6% et 17,6% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Lumbin gratifié de 68,4% des voix. Marine Le Pen avait dû se contenter de 31,6% des voix. Le président français sera-t-il capable d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a recueillies dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales demeurant à Lumbin seront invités à participer aux législatives 2022 comme partout en France.